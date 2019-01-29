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У Франції в результаті сходу лавини загинув лижник

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 21:04
У Франції в результаті сходу лавини загинув лижник
Ілюстративне фото (bfmtv.com)

Ще один лижник пропав без вісти

В результаті сходження лавини у французькій комуні Сен-Кристоф-ан-Уазан в регіоні Рона загинула 1 людина і ще 1 пропав без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Другого лижника шукають рятувальні служби.

За попередніми даними, лижники зійшли з траси і потрапили під лавину.

Нагадаємо, в Карпатах пошукова група рятувальників дісталася до місця сходження снігової лавини і відшукала тіло загиблого туриста з Києва.

Також РБК-Україна писало, що в Швейцарії в результаті сходження двох лавини загинули щонайменше 2 людини.

Крім того, в результаті сходження лавини в районі Кашмір (Індія) загинуло 5 осіб, ще 5 вважаються зниклими без вісті.

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