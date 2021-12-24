У Франції рекомендували скоротити інтервал перед бустерним щепленням через "Омікрон"

Управління охорони здоров'я Франції рекомендувало дорослим зробити бустерне щеплення від COVID через три місяці після курсу вакцинації. Таким чином, скоротивши термін перед бустерним щепленням до п'яти місяців, щоб краще боротися зі штамом "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Рекомендацію випустили у зв'язку з різдвяним періодом, коли у Франції почастішали випадки захворювання, викликані "Омікроном", який поширюється швидше, ніж будь-який інший варіант, що спостерігався досі.

Управління охорони здоров'я також рекомендувало розширити програму вакцинації, включивши в неї підлітків, які вважаються знаходяться в групі ризику, через кілька днів після того, як Франція відкрила програму вакцинації для дітей у віці п'яти років і старше.

Підставою для скорочення терміну бустерної вакцинації до трьох місяців стали результати досліджень, згідно з якими вакцини ефективні на 80% протягом одного-двох місяців проти несерйозних симптоматичних форм варіанту "Омікрон".

Через чотири місяці після вакцинації вакциною Pfizer ефективність падає до 34%, але через два тижні після введення додаткової дози ефективність зростає до 75%.