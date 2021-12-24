Во Франции рекомендовали сократить интервал перед бустерной прививкой из-за "Омикрона"

Управление здравоохранение Франции рекомендовало взрослым сделать бустерную прививку от COVID через три месяца после курса вакцинации. Таким образом, сократив срок перед бустерной прививкой до пяти месяцев, чтобы лучше бороться со штаммом "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Рекомендацию выпустили в связи с рождественским периодом, когда во Франции участились случаи заболевания, вызванные "Омикроном", который распространяется быстрее, чем любой другой вариант, наблюдавшийся до сих пор.

Управление здравоохранения также рекомендовало расширить программу вакцинации, включив в нее подростков, которые считаются находящимися в группе риска, через несколько дней после того, как Франция открыла программу вакцинации для детей в возрасте пяти лет и старше.

Основанием для сокращения срока бустерной вакцинации до трех месяцев стали результаты исследований, согласно которым вакцины эффективны на 80% в течение одного-двух месяцев против несерьезных симптоматических форм варианта "Омикрон".

Через четыре месяца после вакцинации вакциной Pfizer эффективность падает до 34%, но через две недели после введения дополнительной дозы эффективность возрастает до 75%.