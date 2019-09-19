У Франції розбився винищувач F-16

На заході Франції розбився бельгійський винищувач F-16. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на французькі ЗМІ.

Повідомляється, що двоє пілотів літака лишилися неушкоджені. При цьому ударною хвилею пошкодило фасад будинку, мешканців якого в результаті евакуювали.

В даний час на місці катастрофи винищувача працюють пожежники і поліція. Повідомляється, що після контакту з землею літак вибухнув.

Двоє пілотів змогли катапультуватися і скористалися парашутами. Зазначимо, що бельгійський винищувач брав участь у навчаннях на території Франції.

Нагадаємо, 1 вересня винищувач-бомбардувальник ВПС США F-18 розбився в Каліфорнії, в результаті чого постраждали 7 людей. Літак зазнав аварії біля військово-морської бази, розташованої приблизно в 200 км на північ від Лос-Анджелеса.

Крім того, у Німеччині під час навчального польоту зіткнулися два бойові винищувачі Eurofighter. Інцидент стався в північносхідної землі Мекленбург-Передня Померанія. За даними видання, два винищувачі зіткнулися в повітрі під час тренувального польоту і розбилися.