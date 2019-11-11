У Франції стався сильний землетрус, є постраждалі

У Франції в понеділок, 11 листопада, стався сильний землетрус, у результаті чого як мінімум троє осіб отримали незначні пошкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що землетрус магнітудою 5,4 було зафіксовано в 11:53 за місцевим часом на південно-сході Франції поблизу Монтелемара. Поштовхи відчувалися аж до Ліона.

"В результаті землетрусу три людини отримали незначні поранення. Місцевим жителям тимчасово не рекомендують заходити в будинки", - повідомили місцеві влади.

У Сейсмологическом офісі в Страсбурзі землетрус назвали сильним, а також попередили про велику ймовірність продовження поштовхів в найближчі години і дні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Ірані в п'ятницю, 8 листопада, стався землетрус магнітудою 5,8. В результаті чотири людини загинули, ще 70 отримали поранення.

Також повідомлялося, що на Філіппінах стався землетрус магнітудою 6,6, в результаті якого загинули щонайменше дві людини. Повідомлялося, що травми отримали десятки людей.