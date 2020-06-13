У Франції сталися сутички з силовиками на акції проти расизму

У столиці Франції сьогодні проходив масштабний марш проти расизму на підтримку американських протестів з закликом "Black Lives Matter". В ході акції виникли сутички з силовиками.

Про це повідомляє BBC.

Марш було організовано в пам'ять про Адама Траору, молодого чорношкірого, який помер у французькому поліцейському ізоляторі у 2016 році. Однак місцева влада заборонила проводити мітинг через можливу загрозу місцевому бізнесу.

Попри заборону, тисячі французів вийшли на площу Республіки у центрі Парижу. Силовики заблокували протестувальників, коли вони зібралися продовжити рух до Паризької опери.

Між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички, в ході яких силовики застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, рух "Black Lives Matter" виник після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час жорсткого затримання поліцейськими в Міннеаполісі. Правоохоронець застосував до Флойд задушливий прийом, після якого він втратив свідомість та помер у лікарні.

Смерть Флойда спричинила масові протести у США, які також поширилися на Європу.

Додамо, що Флойда поховали у США 10 червня.