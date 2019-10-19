У Франції прогнозують негативні наслідки через нові мита США

Рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на європейські товари буде мати значні негативні економічні та політичні наслідки. Про це заявив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, Європа готова зробити відповідні кроки, але тільки в рамках правил СОТ.

"Ці рішення можуть мати негативні наслідки для обох економік, а також з політичної точки зору", - сказав французький міністр.

Нагадаємо, 3 жовтня торгове представництво США ввело нові мита на низку європейських товарів на загальну вартість в 7,5 млрд доларів. США підвищили мита у відповідь на державні субсидії, які надаються урядами Франції, Німеччини, Іспанії і Великої Британії європейського авіаційного гіганта Airbus.

Найбільше від цього постраждають сама компанія Airbus, експорт вина з Франції, Іспанії і Німеччини, а також шотландського віскі. Також американці підвищили мита на постачання деяких видів харчових продуктів, включаючи сири, м'ясо, молоко, йогурти, оливки.

Мита набули чинності 18 жовтня.

Також РБК-Україна повідомляло, що ЄС введе контрзаходи у відповідь на нові мита на низку європейських товарів.