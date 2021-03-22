У Франції закликали владу замовити російську COVID-вакцину

Глава французької правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен закликала французьку владу замовити російську і китайську вакцини проти коронавірусу. Вона вважає, що це можна зробити не чекаючи рішення Європейського союзу.

"Ми могли б вже зараз замовити російську вакцину "Супутник V" або китайську вакцину, не чекаючи рішення Європейського союзу", - сказала Ле Пен.

Вона також вважає, що вихід з кризи уповільнюють недостатні темпи вакцинації.

"З такими темпами нам не вдасться досягти колективного імунітету ні навесні, ні влітку, ні навіть восени... Нам необхідно набрати темп, щоб швидше повернутися до нормального життя", - додала політик.