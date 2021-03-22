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У Франції закликали владу замовити російську COVID-вакцину

Новость на русском → Париж, Понеділок 22 березня 2021 18:01
У Франції закликали владу замовити російську COVID-вакцину Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Глава французької правої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен закликала французьку владу замовити російську і китайську вакцини проти коронавірусу. Вона вважає, що це можна зробити не чекаючи рішення Європейського союзу.

Про це повідомляє Les Echos.

"Ми могли б вже зараз замовити російську вакцину "Супутник V" або китайську вакцину, не чекаючи рішення Європейського союзу", - сказала Ле Пен.

Вона також вважає, що вихід з кризи уповільнюють недостатні темпи вакцинації.

"З такими темпами нам не вдасться досягти колективного імунітету ні навесні, ні влітку, ні навіть восени... Нам необхідно набрати темп, щоб швидше повернутися до нормального життя", - додала політик.

Нагадаємо, раніше європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон впевнений, що Євросоюзу не потрібна російська вакцина від коронавіруса "Супутник V". ЄС зможе домогтися імунітету на всьому континенті до 14 липня, використовуючи наявне європейське виробництво.

Також РБК-Україна писало, що деякі уряди країн-учасниць ЄС розглядають можливість централізованої закупівлі російської вакцини "Супутник V".

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