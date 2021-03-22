ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Во Франции призвали власти заказать российскую COVID-вакцину

Новина українською → Париж, Понедельник 22 марта 2021 18:01
Во Франции призвали власти заказать российскую COVID-вакцину Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Глава французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала французские власти заказать российскую и китайскую вакцины против коронавируса. Она считает что это можно сделать не дожидаясь решения Европейского союза.

Об этом сообщает Les Echos.

"Мы могли бы уже сейчас заказать российскую вакцину "Спутник V" или китайскую вакцину, не дожидаясь решения Европейского союза", - сказала Ле Пен.

Она также считает, что выход из кризиса замедляют недостаточные темпы вакцинации.

"С такими темпами нам не удастся достигнуть коллективного иммунитета ни весной, ни летом, ни даже осенью... Нам необходимо набрать темп, чтобы скорее вернуться к нормальной жизни", - добавила политик.

Напомним, ранее европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон уверен, что Евросоюзу не нужна российская вакцина от коронавируса "Спутник V". ЕС сможет добиться иммунитета на всем континенте к 14 июля, используя имеющееся европейское производство.

Также РБК-Украина писало, что некоторые правительства стран-участниц ЕС рассматривают возможность централизованной закупки российской вакцины "Спутник V".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Франция
NEWS
Как будет работать транспорт в Киеве в локдаун: официальное решение
Как будет работать транспорт в Киеве в локдаун: официальное решение
DAILY
Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Шаг вправо. Как команда президента Зеленского ищет свою идеологию