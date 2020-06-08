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З Франції вирушив літак з українцями, евакуйованими з 7 країн

Новини » Суспільство     08.06.2020 - 23:21
З Франції вирушив літак з українцями, евакуйованими з 7 країн
Фото: літак вирушає з аеропорту (twitter/UaUkrainian)

Громадян евакуювали зі США, Мексики, Бразилії, ДР Конго, Алжиру, Британії та Франції

Евакуація громадян України, які не змогли самостійно дістатися додому після закриття кордонів через карантин, триває. Черговий рейс вирушив із Франції у понеділок, 8 червня.

Про це у Facebook повідомляє консульська служба посольства України у Франції.

Зазначається, що на борту літака 165 пасажирів з семи країн. Це як громадяни України, так і іноземці, котрі мають право на проживання в Україні. Спеціальний рейс із паризького аеропорту імені Шарля де Голля виконує авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

"Цим спецрейсом повертаються на батьківщину українці з Франції, ДР Конго, Алжиру, Бразилії, Великої Британії, США та Мексики", - зазначили в консульській службі.

Нещодавно, 4 червня черговий спецрейс з українцями вилетів до Києва зі США - на борту літака зареєструвалися 253 громадянина. Попередній рейс зі США вирушав з Нью-Йорка 31 травня, доставивши додому 260 українських громадян.

Зазначимо, що доправляти наших громадян додому допомагає також Туреччина - вони прибувають морем до порту Чорноморська Одеської області. Таким чином відправили вже вісім евакуаційних рейсів.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні відновили внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня планують дозволити міжнародні рейси.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Франціяевакуаціякарантин
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