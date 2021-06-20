У Франції скасували комендантську годину

У неділю, 20 червня, у Франції скасували дію комендантської години. Він діяв в країні з жовтня минулого року.

Про це повідомляє Deutsche Welle .

Спочатку жителям Франції було заборонено виходити з дому з 18:00, а в останні місяці - з 23:00.

За останній місяць у Франції істотно знизився рівень захворюваності коронавірусом. За тиждень показник нових випадків зараження впав до приблизно 40 випадків на сто тисяч жителів.