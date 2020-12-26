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У Франції виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу

Франція, Субота 26 грудня 2020 05:18
У Франції виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу
Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: Даша Харченко

Міністерство охорони здоров'я Франції підтвердило перший випадок зараження новим штамом коронавірусу. Заражений має легку форму захворювання.

Про це повідомив телеканал BFM.

Чоловік, у якого було виявлений коронавірус, 19 грудня прибув з Великобританії, де він проживає.

Зараз він знаходиться у французькому місті Тур на ізоляції.

"Органи охорони здоров'я приступили до відстеження контактів з медичними працівниками, які дбали про пацієнта, і до пошуку його контактних осіб, які перебувають у групі ризику, щоб ізолювати їх", - повідомили в МОЗ Франції.

Кілька днями раніше міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран допускав, що виявлений в Британії новий штам COVID-19 вже міг дістатися до його країни.

Напередодні у Швейцарії зафіксували перші випадки нового штаму коронавірусу. Це та сама мутація, яка була виявлена у Великобританії.

Перед цим у Німеччині був зафіксований перший випадок зараження мутованим типом коронавірусу. Жінка повернулася в країну з Великобританії.

Нагадаємо, понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд з Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу. Ця мутація, за даними вчених, є заразнішою за інші.

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