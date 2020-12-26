Во Франции обнаружили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Фото: девушка в маске (pexels)

Министерство здравоохранения Франции подтвердило первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Зараженный имеет легкую форму заболевания.

Об этом сообщил телеканал BFM.

Мужчина, у которого был выявлен коронавирус, 19 декабря прибыл из Великобритании, где он проживает.

Сейчас он находится во французском городе Тур на изоляции.

"Органы здравоохранения приступили к отслеживанию контактов с медицинскими работниками, которые заботились о пациенте, и к поиску его контактных лиц, находящихся в группе риска, чтобы изолировать их", - сообщили в Минздраве Франции.

Несколько днями ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран допускал, что обнаруженный в Британии новый штамм COVID-19 уже мог добраться до его страны.

Накануне в Швейцарии зафиксировали первые случаи нового штамма коронавируса. Это та самая мутация, которая была обнаружена в Великобритании.

Перед этим в Германии был зафиксирован первый случай заражения мутировавшим типом коронавируса. Женщина вернулась в страну из Великобритании.

Напомним, более 40 стран мира ограничили или запретили въезд из Британии из-за обнаружения на территории Соединенного Королевства новой мутации коронавируса. Эта мутация, по данным ученых, является заразнее других.