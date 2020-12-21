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Новий штам COVID-19 може циркулювати у Франції, - міністр

Париж, Понеділок 21 грудня 2020 11:31
Новий штам COVID-19 може циркулювати у Франції, - міністр
Фото: Олів'є Веран (facebook com veranolivier)
Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран не виключає, що виявлений в Британії новий штам COVID-19 вже міг дістатися до його країни. Нова мутація коронавірусу поширюється набагато швидше.

Про це він заявив в ефірі радіо Europe 1, передає Reuters.

"Цілком можливо, що вірус циркулює у Франції", - заявив Веран і додав, що новий штам ще не було виявлено під час тестувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нову мутацію коронавірусу виявили також у Нідерландах, ПАР, Данії та Австралії. До цього в Італії підтвердили перший випадок зараження новим різновидом коронавірусу. Зокрема, лікарі військової поліклініки Челіо у Римі виявили штам у чоловіка, який нещодавно приїхав з Британії.

Передбачається, що новий тип COVID в Британії почав поширюватися з середини листопада. Місцевий уряд вже визнав, що ситуація вийшла з-під контролю, і кілька країн закрили пасажирське сполучення з Британією. Польоти тимчасово обмежили Італія, Німеччина, Болгарія, Ірландія, Литва, Латвія і Фінляндія.

Крім того, стало відомо, що такий варіант розглядають і в українському уряді.

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