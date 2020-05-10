У Франції виявили новий осередок коронавірусу

Ілюстративне фото (twitter/rfi.fr)

Після церемонії похорону в одному з регіонів Франції інфекція почала стрімко поширюватися

У Франції виявили новий осередок поширення коронавірусної інфекції COVID-19 після того, як група людей побувала на похоронній церемонії. Про це повідомляє BFM.TV.

Говориться, що спалах виявлений в департаменті Дордонь, який прийнято відносити до безпечної, "зеленої" зони епідеміологічної карти Франції.

За даними ЗМІ Франції, в невеликому селі Егліз-Нев-де-Вер після церемонії похорону місцевого жителя кілька десятків людей зібралися на поминки всупереч правилам карантину. Це породило ланцюг заражень, а почалося все від однієї людини з членів сім'ї покійного.

Незабаром були виявлені 127 людей, які безпосередньо контактували з першим інфікованим. У близько десятка осіб із цього числа підтверджений коронавірус.

Наголошується, що з 11 травня місцева влада збиралася послаблювати карантин, однак тепер існує побоювання, що масове зараження спалахне з новою силою.

Нагадаємо, парламент Франції в суботу, 9 травня, підтримав продовження дії надзвичайного стану, введеного в країні з-за спалаху коронавіруса. Депутати проголосували за продовження режиму надзвичайного санітарного стану в країні до 10 липня.