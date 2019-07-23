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У Франції знайшли зниклий 50 років тому підводний човен

Новини » В світі    23.07.2019 - 17:15
У Франції знайшли зниклий 50 років тому підводний човен
Ілюстративне фото (Getty Images.jpg)

Уламки човна не стануть піднімати на поверхню

На півдні Франції біля берегів Тулона фахівці знайшли уламки зниклого у 1968 році підводного човна La Minerve під час спецоперації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW

Повідомляється, що фахівці американського судна Seabed Constructor за допомогою використання сучасних технологій виявили уламки французького підводного човна La Minerve, який 50 років тому за загадкових обставин зник у середземноморських водах.

"Міжнародна пошукова операція є успіхом, полегшенням та технічним досягненням. У морі на відстані 45 кілометрів від Тулона, що на півдні Франції лежить човен на глибині 2370 метрів", - заявила міністерка оборони Франції Флоранс Парлі.

Через те, що немає шансів, що усередині уламків човна можуть знайтися останки тіл загиблого екіпажу, їх не стануть піднімати на поверхню.

За попередньою інформацією, підводний човен La Minerve перебував у морі у зв'язку з навчальним завданням з 52 членами екіпажу на борту. Катастрофа сталася 27 січня 1968 року. Незважаючи на те, що одразу було розпочато пошуково-рятувальні роботи, човен тоді так і не вдалося знайти. Причини аварії також достеменно не були встановлені.

Нагадаємо, що океанський український траулер, на якому кілька днів вирувала пожежа, затонув у понеділок вночі біля мавританського порту Нуадібу. За даними капітана, судно лежить на океанському шельфі біля узбережжя Мавританії на глибині 35 метрів. Достовірно відомо про загибель двох моряків.

 

 

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