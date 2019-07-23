У Франції знайшли зниклий 50 років тому підводний човен

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Уламки човна не стануть піднімати на поверхню

На півдні Франції біля берегів Тулона фахівці знайшли уламки зниклого у 1968 році підводного човна La Minerve під час спецоперації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що фахівці американського судна Seabed Constructor за допомогою використання сучасних технологій виявили уламки французького підводного човна La Minerve, який 50 років тому за загадкових обставин зник у середземноморських водах.

"Міжнародна пошукова операція є успіхом, полегшенням та технічним досягненням. У морі на відстані 45 кілометрів від Тулона, що на півдні Франції лежить човен на глибині 2370 метрів", - заявила міністерка оборони Франції Флоранс Парлі.

Через те, що немає шансів, що усередині уламків човна можуть знайтися останки тіл загиблого екіпажу, їх не стануть піднімати на поверхню.

За попередньою інформацією, підводний човен La Minerve перебував у морі у зв'язку з навчальним завданням з 52 членами екіпажу на борту. Катастрофа сталася 27 січня 1968 року. Незважаючи на те, що одразу було розпочато пошуково-рятувальні роботи, човен тоді так і не вдалося знайти. Причини аварії також достеменно не були встановлені.