У Франції почали розслідування проти екс-президента Саркозі за зв'язки з РФ

Фото: Ніколя Саркозі (flickr.com ump photos)

Національна фінансова прокуратура Франції розпочала попереднє розслідування проти колишнього французького президента Ніколя Саркозі. Його підозрюються в "торгівлі впливом" в інтересах російської страхової компанії "РЕСО-Гарантія".

Про це повідомляє Mediapart.

Саркозі в 2019 році підписав контракт на надання консультаційних послуг з російською страховою компанією. За контрактом екс-президент Франції мав отримати 3 мільйони євро. Першу виплату в 500 тисяч євро він отримав на початку 2020 року.

"Правосуддя має намір з'ясувати, чи діяв колишній глава держави тільки в якості консультанта, що було б цілком законно, чи він брав участь у потенційно злочинної лобістської діяльності від імені російських олігархів", - йдеться в повідомленні.

Страхова група "РЕСО-Гарантія" була заснована в 1991 році, і є одним з лідерів на російському ринку страхування. Компанія належить мільярдерам і братам Сергію і Миколі Саркісовим. Вони підтвердили, що найняли Саркозі в якості "спеціального радника" та "голови стратегічного консультативного комітету правління".

Нагадаємо, Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік. Після програшу Франсуа Олланду, він зіткнувся з цілою низкою звинувачень, які відкидає. У жовтні 2019 року суд постановив почати слухання у справі про незаконне фінансування президентської кампанії Саркозі 2012 року.

Саркозі підозрюють в отримання незаконних засобів від режиму колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі.

Крім цього у грудні 2020 року прокуратура Франції запросила для Саркозі чотири роки позбавлення волі з-за звинувачень в корупції і зловживанні становищем.