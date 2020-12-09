ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Прокуратура Франції просить тюремний термін для екс-президента Саркозі

Париж, Середа 09 грудня 2020 00:22
Прокуратура Франції просить тюремний термін для екс-президента Саркозі
Фото: Ніколя Саркозі (flickr com netelyx)
Автор: Артур Родивилов

У гучному судовому процесі проти екс-президента Франції Ніколя Саркозі у вівторок, 8 грудня, прокуратура запросила для політика чотири роки позбавлення волі, з них два - умовно. Саркозі звинувачують у корупції та зловживанні становищем.

Про це повідомляє BFM TV.

Поточний процес проти Саркозі почався наприкінці листопада 2020 року. Саркозі звинувачують в тому, що на початку 2014 року він через свого адвоката намагався добути секретну інформацію по іншій відкритій справі про зловживання довірою Ліліан Бетанкур, власниці L'Oreal.

Зокрема, за даними слідства, Саркозі цікавило, чи можуть конфісковані у нього записники вивести на лівійські гроші.

За даними слідства, у 2014 році він запропонував прокурору при Касаційному суді Жільбер Азіберу підвищення і призначення в Монако в обмін на інформацію про хід розслідування.

Сам Саркозі відкидає всі звинувачення на цей рахунок. Разом з ним на лаві підсудних знаходяться його адвокат Тьєррі Ерцог та Жільбер Азібер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Саркозі підозрюють в отримання незаконних коштів від режиму колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі.

За даними порталу Mediapart, Саркозі отримав від нього понад 50 млн євро. Прокуратура підозрює його в тому, що він за цей хабар сприяв просуванню заявки Катару на проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Ніколя Саркозі був на посаді президента Франції з 2007 по 2012 рік. Процес проти нього вважається в країні унікальним, жоден колишній глава держави не поставав перед судом у зв'язку зі звинуваченнями в корупції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Николя СаркозиПрезидент

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся