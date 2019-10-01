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Саркозі судитимуть за незаконне фінансування виборчої кампанії

Новини » Політика    01.10.2019 - 18:54
Саркозі судитимуть за незаконне фінансування виборчої кампанії
Фото: Ніколя Саркозі (flickr.com/eppofficial)

Касаційний суд остаточно відхилив апеляцію Саркозі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі постане перед судом за звинуваченням у незаконному фінансуванні своєї президентської кампанії 2012 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Касаційний суд 1 жовтня остаточно відхилив апеляцію Саркозі, підтвердивши судовий розгляд кримінальної справи проти нього.

Саркозі стикається зі звинуваченнями в тому, що його президентська кампанія коштувала набагато більше законного ліміту в 22,5 млн євро, і він намагався приховати надлишкові витрати обманним шляхом.

Претензії зосереджені на тому, чи знав він про передбачуване неправдивому виставлення рахунків і шахрайстві, пов'язаному з компанією зв'язків з громадськістю Bygmalion, деякі з керівників якої визнали неправдиву бухгалтерську практику.

Саркозі зіткнувся з численними корупційними розслідуваннями з моменту відходу з президентського поста в кінці свого п'ятирічного строку в 2012 році.

Влітку Касаційний суд Парижа відхилив клопотання Саркозі, який виступав проти передачі до суду справи, за якою він обвинувачується в спробах тиску на слідство, в тому числі шляхом підкупу.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в жовтні минулого року колишній президент Франції Ніколя Саркозі знову програв апеляцію по справі Bygmalion", де його звинувачують у незаконному перевищення максимально допустимих витрат на президентську кампанію 2012 року.

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