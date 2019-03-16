У Франції почали розшифровку самописців Boeing, що впав у Ефіопії

На отримання перших результатів із бортових самописців може піти кілька днів

Во Франции в пятницу, 15 марта, специалисты начали расшифровку данных полета и аудиозаписей, полученных с "черного ящика" авиалайнера Boeing 737 MAX 8, разбившегося в конце прошлой недели в Эфиопии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Расследование ведется властями Эфиопии, в нем также принимают участие специалисты из Франции и США.

Отмечается, что на получение первых результатов анализа полетных данных и записей с бортовых самописцев может уйти несколько дней.

Напомним, авиалайнер Эфиопских авиалиний потерпел крушение в воскресенье, 10 марта, вскоре после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Это крушением стало вторым для новой модели Boeing после аналогичной авиакатастрофы в Индонезии в октябре 2018 года. В результате крушения погибли 157 человек, среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады.

После авиакатастрофы ряд стран приостановили полеты для самолетов Boeing 737 MAX.

Власти Эфиопии обратились к Франции с просьбой помочь в расшифровке черных ящиков.