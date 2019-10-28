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У Франції чоловік влаштував стрілянину біля мечеті, є поранені

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 19:13
У Франції чоловік влаштував стрілянину біля мечеті, є поранені
Ілюстративне фото (twitter.com)

В результаті стрілянини двоє людей отримали поранення

Літній чоловік стріляв в парафіян мечеті у місті Байонна на півдні Франції, двоє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на lefigaro.fr.

Зазначається, що інцидент стався приблизно о 14:30 за місцевим часом. 60-річний чоловік кілька разів вистрілив у парафіян на виході з релігійного закладу, після чого кинув у будівлю пляшку з запальною сумішшю.

"Поліція затримала чоловіка в його будинку в місті Ланд приблизно в 100 км від місця події. В машині у нього виявили балон з газом. Зараз його допитують слідчі, інформація про мотиви злочинця поки не поширюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, афганські і пакистанські силовики зіткнулися на спірній ділянці кордону між двома країнами, троє цивільних людей загинули і троє поранені. Стрілянина почалася в східній афганській провінції Кунар 27 жовтня і продовжилася вранці 28-го. За словами члена ради Кунару Шер Замін Хана, сутичка почалася після того, як пакистанські силовики спробували розгорнути військову базу вздовж кордону в районі Нарі.

Як повідомляло РБК-Україна, на зустрічі випускників філії Техаського університету A&M (штат Техас, США) невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої загинули і постраждали люди. В результаті загинули щонайменше дві людини і більше 10 отримали поранення. Інцидент стався в нічному клубі. Всього на вечірці було близько 100 чоловік.

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