Китай вводить заборону на одноразовий пластик

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Програма заборони пластика та організації переробки повністю буде впроваджуватися 5 років

Китай в найближчі п'ять років скоротить виробництво й використання пластику, що допоможе зменшити один з найбільших у світі джерел забруднення. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Bloomberg.

Наголошується, що до кінця цього року пластикові пакети будуть заборонені в таких місцях, як супермаркети та торгові центри у великих містах, а також у службах доставки продовольства в країні.

Так, Китай значно скоротить використання одноразового пластику в електронній торгівлі, експрес-відправленнях та їжі на винос до 2022 року, одночасно просуваючи альтернативні матеріали.

Мета - знизити "інтенсивність споживання" такого пластикового посуду в міських районах на 30% до 2025 року.

До 2022 року деяким службам доставки у великих містах, включаючи Пекін і Шанхай, буде заборонено використовувати упаковку, що не розкладається, а до 2025 року заборона буде поширена на всю країну.

Також буде створена система виробництва, розподілу, споживання, переробки та утилізації пластмасових виробів до 2025 року.

Нагадаємо, в 2019 році в Євросоюзі прийняли стратегічну програму з переробки пластику. До 2030 року весь пакувальний матеріал на ринку ЄС повинен буде підлягати вторинній переробці.