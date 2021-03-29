ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В авіакатастрофі на Алясці загинув чеський мільярдер

Новость на русском → Аляска, Понеділок 29 березня 2021 09:23
В авіакатастрофі на Алясці загинув чеський мільярдер Фото: у США в авіакатастрофі загинув мільярдер Петро Келлнер (gojda cz)
Автор: Анастасія Рокитна

Неподалік від міста Бьютт в штаті Аляска розбився вертоліт. У результаті авіакатастрофи загинув чеський мільярдер Петро Келлнер.

Про це повідомляє Khaleej Times.

Крім нього, загинули ще чотири людини. Ще одну людину госпіталізували.

Причини аварії поки не встановлені. Національна рада з безпеки на транспорті США веде розслідування.

Петро Келлнер - чеський фінансист. Засновник і головний акціонер PPF Group N. V. У рейтингу журналу Forbes в 2018 році його стан оцінюється в 15,5 млрд доларів. Його також називають найбагатшою людиною Чехії.

Нагадаємо, в Альпах у французькому департаменті Савоя розбився вертоліт. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб. Мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби.

Раніше повідомлялося, що в США у штаті Нью-Йорк розбився вертоліт Національної гвардії UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб"). Загинули троє військовослужбовців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події авиакатастрофа Миллиардер
NEWS
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
Різкий спад: в Україні 8346 нових випадків коронавірусу
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"