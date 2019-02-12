У Франції зник водій-інкасатор з 1 млн євро

Поліція відкрила справу і розшукує водія

Во Франции возле города Обервилье исчез 28-летний водитель инкассаторского фургона с примерно 1 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Parisien.

Как сообщается, последний раз водителя видели перед офисом Western Union около шести утра. Инкассаторы вошли в здание Western Union, а когда вернулись, то водителя уже не было.

Позже фургон нашли за 500 метров дальше по дороге, но водитель и 60 мешков с наличностью исчезли. Полиция открыла дело и разыскивает водителя.

Напомним, 22 января в Париже ограбили банк рядом с Елисейским дворцом. Четверо неизвестный с оружием ограбили банк Milleis. Грабители завладели содержанием 30 банковских ячеек. Им удалось сбежать.