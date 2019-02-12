У Франції зник водій-інкасатор з 1 млн євро

Іллюстративне фото (leparisien fr)

Поліція відкрила справу і розшукує водія

У Франції біля місті Обервільє зник 28-річний водій інкасаторського фургона з приблизно з 1 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Parisien.

Як повідомляється, останній раз водія бачили перед офісом Western Union близько шостої ранку. Інкасатори ввійшли в будівлю Western Union, а коли повернулись, то водія вже не було.

Пізніше фургон знайшли за 500 метрів далі по дорозі, але водій та 60 мішків з готівкою зникли. Поліція відкрила справу і розшукує водія.

Нагадаємо, 22 січня у Парижі пограбували банк поруч з Єлисейським палацом. Четверо невідомий зі зброєю пограбували банк Milleis. Грабіжники заволоділи вмістом 30 банківських комірок. Їм вдалося втекти.