У Франції зник водій-інкасатор з 1 млн євро
Іллюстративне фото (leparisien fr)
Поліція відкрила справу і розшукує водія
У Франції біля місті Обервільє зник 28-річний водій інкасаторського фургона з приблизно з 1 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Parisien.
Як повідомляється, останній раз водія бачили перед офісом Western Union близько шостої ранку. Інкасатори ввійшли в будівлю Western Union, а коли повернулись, то водія вже не було.
Пізніше фургон знайшли за 500 метрів далі по дорозі, але водій та 60 мішків з готівкою зникли. Поліція відкрила справу і розшукує водія.
Нагадаємо, 22 січня у Парижі пограбували банк поруч з Єлисейським палацом. Четверо невідомий зі зброєю пограбували банк Milleis. Грабіжники заволоділи вмістом 30 банківських комірок. Їм вдалося втекти.
Також РБК-Україна писало, що в Італії біля міста Барі невідомі напали на інкасаторів і вкрали 2,3 млн євро. Банда з чотирьох осіб заблокувала фургон двома вантажівками на державній автомагістралі, а потім вистрілила у повітря, щоб залякати охоронців.
Також під час нападу на інкасаторів в Ірпені (Київська область), яке сталося 17 листопада, зловмисники викрали 3 млн гривень.