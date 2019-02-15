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У Франції інкасатор зник разом з фургоном з грошима

Новини » Надзвичайні події    15.02.2019 - 06:00
У Франції інкасатор зник разом з фургоном з грошима
Ілюстративне фото (GETTY IMAGES)

Інкасатор викрав фургон з сумою в понад 3 млн євро

У Франції інкасатор викрав фургон з грошима, в якому знаходилася сума 3,4 євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що команда з трьох інкасаторів повинна була доставити гроші в одне з відділень Western Union в північному передмісті Парижа.

"Двоє інкасаторів попрямували з грошима у відділення, третій повинен був залишитися в машині. Коли вони повернулися, на вулиці не було ні авто, ні водія", - розповіли в поліції.

Незабаром правоохранителы розшукали білий автомобіль інкасаторської компанії Loomis. Машину знайшли в декількох кварталах від місця зникнення. Однак двері автомобіля були розкриті, а грошей у ній вже не було.

В той же вечір поліцейським вдалося виявити Едріана Дербеса в одній з квартир міста Ам'єн. Інкасатор спробував вистрибнути з вікна з кількома сумками, набитими грошима. Також у цій справі було затримано ще три людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції інкасатор пропав з сумою 1 млн євро.

 

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