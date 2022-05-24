У Франції хочуть вакцинувати людей, які контактували з хворими на віспу мавп
Головне управління охорони здоров'я (HAS) Франції рекомендувало вакцинувати людей, які контактували з хворими на віспу мавп. Раніше про необхідність робити щеплення від інфекції висловилася Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
"HAS рекомендує почати реалізацію стратегії вакцинації людей, які контактували з хворими на віспу мавп", - йдеться в релізі відомства.
Відзначається, що мова також йде про людей з групи ризику. Наприклад, медичних працівників, які контактували з хворими без засобів індивідуального захисту.
Раніше ВООЗ заявили, що спалах віспи мавп не вимагає масової вакцинації. Як підкреслив глава підрозділу з особливо небезпечних патогенів в Європейському бюро організації Річард Пебоді, дотримання правил особистої гігієни та безпечного статевого життя буде достатньо, щоб контролювати поширення інфекції.
За даними ВООЗ на 23 травня, у світі зафіксовано понад 100 хворих на мавпячу віспу. Основні випадки припадають на Європу і Північну Америку. У Франції виявлено три хворих на інфекцію.
Нагадаємо, в Україні випадків захворювання мавпячою віспою не зафіксовано.
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