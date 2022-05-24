У Франції хочуть вакцинувати людей, які контактували з хворими на віспу мавп

Головне управління охорони здоров'я (HAS) Франції рекомендувало вакцинувати людей, які контактували з хворими на віспу мавп. Раніше про необхідність робити щеплення від інфекції висловилася Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

"HAS рекомендує почати реалізацію стратегії вакцинації людей, які контактували з хворими на віспу мавп", - йдеться в релізі відомства.

Відзначається, що мова також йде про людей з групи ризику. Наприклад, медичних працівників, які контактували з хворими без засобів індивідуального захисту.

Раніше ВООЗ заявили, що спалах віспи мавп не вимагає масової вакцинації. Як підкреслив глава підрозділу з особливо небезпечних патогенів в Європейському бюро організації Річард Пебоді, дотримання правил особистої гігієни та безпечного статевого життя буде достатньо, щоб контролювати поширення інфекції.