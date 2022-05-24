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Во Франции хотят вакцинировать людей, контактировавших с больными оспой обезьян

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Париж, Вторник 24 мая 2022 16:14
Во Франции хотят вакцинировать людей, контактировавших с больными оспой обезьян Фото: во Франции рекомендовали вакцинировать людей от оспы обезьян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Главное управление здравоохранения (HAS) Франции рекомендовало вакцинировать людей, которые контактировали с больными оспой обезьян. Ранее о необходимости делать прививки от инфекции высказалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"HAS рекомендует начать реализацию стратегии вакцинации людей, которые контактировали с больными оспой обезьян", - говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что речь также идет о людях из группы риска. Например, медицинских работников, которые контактировали с больными без средств индивидуальной защиты.

Ранее ВОЗ заявили, что вспышка оспы обезьян не требует массовой вакцинации. Как подчеркнул глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро организации Ричард Пебоди, соблюдения правил личной гигиены и безопасной половой жизни будет достаточно, чтобы контролировать распространение инфекции.

По данным ВОЗ на 23 мая, в мире зафиксировано более 100 больных на обезьянью оспу. Основные случаи приходятся на Европу и Северную Америку. Во Франции выявлены три больных инфекцией.

Напомним, в Украине случаев заболевания обезьяньей оспой не зафиксировано.

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Франция ВОЗ Оспа обезьян Вакцинация
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