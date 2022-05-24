Во Франции хотят вакцинировать людей, контактировавших с больными оспой обезьян

Главное управление здравоохранения (HAS) Франции рекомендовало вакцинировать людей, которые контактировали с больными оспой обезьян. Ранее о необходимости делать прививки от инфекции высказалась Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

"HAS рекомендует начать реализацию стратегии вакцинации людей, которые контактировали с больными оспой обезьян", - говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что речь также идет о людях из группы риска. Например, медицинских работников, которые контактировали с больными без средств индивидуальной защиты.

Ранее ВОЗ заявили, что вспышка оспы обезьян не требует массовой вакцинации. Как подчеркнул глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро организации Ричард Пебоди, соблюдения правил личной гигиены и безопасной половой жизни будет достаточно, чтобы контролировать распространение инфекции.