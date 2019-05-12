У Франції під час сутичок на акціях "жовтих жилетів" постраждали поліцейські

У Франції під час акцій "жовтих жилетів" у суботу, 11 травня, відбулися сутички протестувальників із поліцією в містах Нант і Ліон, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Ouest France.

За даними МВС Франції в суботу на вулиці по всій країні вийшли 18,6 тисячі осіб, водночас активісти руху стверджують, що на суботню акцію зібралися 37 тис. учасників.

Найбільшу кількість учасників зібрали акції в Парижі, Ліоні, Нанті та Монпельє.

Зокрема в місті Нант на заході Франції, де сталися сутички з поліцією, на маніфестацію "жовтих жилетів" вийшло близько 3 тисяч осіб.

Протестувальники розбили вітрини місцевих агентств із працевлаштування і Молодіжної економічної палати Франції - поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для їх розгону, затримано 26 осіб.

Крім того, розпочато розслідування проти автомобіліста, який погрожував направити машину на кількох правоохоронців.

У місті Ліон на сході Франції на вулиці вийшли приблизно 2,5 тисячі "жовтих жилетів". Під час маніфестацій були розбиті вітрини і зруйновані кілька трамвайних зупинок.

Там поліція також застосувала сльозогінний газ.

У префектурі місцевої поліції повідомили, що в результаті сутичок постраждали 10 поліцейських, затримано вісім протестувальників.

Нагадаємо, в кінці квітня у Страсбурзі (Франція) під час чергової акції протесту руху "жовтих жилетів" відбулися сутички, в результаті яких постраждали люди.