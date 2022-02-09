ru ua
Ср, 09 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Франції горить фабрика з виробництва грошей: є постраждалі

Новость на русском →
Шамальєр, Середа 09 лютого 2022 15:46
У Франції горить фабрика з виробництва грошей: є постраждалі Фото: пожежа сталася на фабриці Банку Франції, де виробляють гроші (twitter.com/pattymalek)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У французькому місті Шамальєр загорілася фабрика Банку Франції, де виробляють гроші. Відомо про 24 постраждалих, четверо з них госпіталізовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радіостанцію France Bleu Pays d'Auvergne.

Вогонь торкнувся будівлі фабрики Банку Франції, де знаходиться друкарня з виробництва грошей. Причини пожежі поки не встановлені. Також не відомо, постраждали чи ні вже надруковані грошові купюри.

Повідомляє про 24 постраждалих, четверо з них доставлені в лікарню. Їх стан не уточнюється. На момент події на місці було 387 людей.

На місці пожежі працюють рятувальники. Бульвар Дюкло, де знаходиться фабрика, оточений поліцією. Рух по ньому перекрито.

"Жертв немає, за винятком кількох постраждалих від диму", - заявив представник пожежної міської пожежної служби Мікаель Бессейр.

За його словами, спочатку вогонь був дуже сильним, але завдяки оперативно вжитим заходам пожежу досить швидко вдалося локалізувати. До гасіння залучили близько 70 рятувальників та 24 спецавтомобілі.

На кадрах, опублікованих у соцмережах, видно, як на початку спалаху з будівлі фабрики підіймався густий стовп чорного диму. На інших відео, знятих за кілька годин, видно лише невелику хмару білого диму.

Нагадаємо, у вересні минулого року на металургійному заводі у Франції спалахнула місткість із кислотою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція банки
NEWS
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
Зеленський збирає РНБО в Харкові: названо дату
DAILY
Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі