У Франції вже чотири депутати парламенту заразилися коронавірусом

Чотири депутати і два працівника Національної асамблеї (нижньої палати парламенту) Франції заразилися коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Діагноз підтвердився у депутатів Жана-Люка Рейцера і Елізабет Тутю-Пікар. Імена інших не називаються.

В Асамблеї вжиті заходи для запобігання розповсюдження вірусу.

Всі хворі депутати поміщені в карантин, медики перевіряють людей, що контактували з ними.

До 9 березня кількість хворих COVID-19 у Франції склало 1126 осіб, померли 19 пацієнтів.

Нагадаємо, кількість підтверджених випадків коронавірусу в світі станом на ранок 8 березня становить 106 161, з них понад 9 тисяч зафіксовані в Європі.

За даними МОЗ України, станом на сьогодні в Європейському регіоні зафіксовано 9358 випадків захворювання коронавірусом COVID-19, зокрема, 255 - летальні.

Раніше повідомлялося, що в Італії з-за спалаху коронавірус вирішили закрити на карантин більше 20 провінцій. Зараз у цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється у разі "крайньої необхідності". Триватиме карантин мінімум до 3 квітня.