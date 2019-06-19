У Франції судитимуть екс-президента Саркозі

Касаційний суд Парижа відхилив клопотання екс-президента Франції Ніколя Саркозі не передавати до суду справу, в якій його звинувачують в корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, Саркозі виступав проти передачі до суду справи, за якою його звинувачують в спробі тиску на слідство шляхом підкупу.

Також разом з клопотанням Саркозі суд відхилив клопотання його адвоката Тьєррі Ерцога і колишнього генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера. Ерцог та Азібер також є фігурантами цієї справи.

Зазначається, що це клопотання було останньою можливістю Саркозі уникнути початку судового процесу по справі.

РБК-Україна писало, що в жовтні минулого року колишній президент Франції Ніколя Саркозі знову програв апеляцію у "справі Bygmalion", де його звинувачують у незаконному перевищенні максимально допустимих витрат на президентську кампанію 2012 року

Екс-президента Франції звинувачують у тому, що у 2014 році він через свого адвоката намагався підкупити помічника генерального прокурора в касаційному суді Жильбера Азібера, обіцяючи йому високу посаду у Монако.

Таким чином екс-президент Франції нібито намагався дізнатися інформацію, що становила таємницю слідства, в рамках розслідування справи щодо можливого незаконного фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року з боку власниці багатомільярдних статків, спадкоємиці компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур. У 2013 року суд виправдав Саркозі за звинуваченням у використанні грошей мільярдерки.