У Франції на акції протесту "жовтих жилетах" вийшли 28 тис. осіб

У Франції щонайменше 28 тис. осіб взяли в суботу участь у акціях протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомив телеканал BFM з посиланням на МВС країни.

За даними міністерства, маніфестації в Парижі зібрали 4,7 тис. учасників. Як повідомили в паризькій префектурі, до 20:00 за місцевим поліція затримала 147 осіб. Раніше повідомлялося про 105 затриманих.

Нагадаємо, у Франції поліцейські застосували сльозогінний газ для розгону учасників маніфестації "жовтих жилетів" на площі Італії і в районі метро Порт-де-Шанперре в Парижі, в районі площі Італії застосували водомети.

У цих двох районах на маніфестацію вийшли кілька сотень людей. Зараз біля площі зберігається досить напружена ситуація. Маніфестанти підпалили кілька зібраних з будівельного сміття барикад, розбили вітрину банку HSBC, спалили автомобіль, що належить мерії, і перегорнули ще один.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції сталися сутички під час акції протесту з нагоди річниці створення руху "жовтих жилетах", правоохоронці затримали понад 40 учасників демонстрації.