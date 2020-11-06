У Франції понад 60 тисяч нових випадків зараження коронавірусом

Фото: поліцейські в масці в Парижі (aa.com.tr)

У Франції в п'ятницю повідомили про понад 60 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Це рекордний показник за період пандемії.

Про це повідомляє Reuters.

Рекорд оновився другий день поспіль. У п'ятницю зафіксували 60,5 тисяч випадків, а в четвер - 58 тисяч. Також за добу зафіксовано смертей 828.

за час пандемії у Франції заражені 1,66 мільйона чоловік, майже 40 тисяч людей померли.

Раніше повідомлялося, що в Італії зафіксовано нове рекордне число хворих COVID-19. За добу захворіло майже 38 тисяч чоловік.

Сьогодні стало відомо, що Франція запроваджує обов'язковий тест методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) при посадці на рейс до країни. ПЛР-тест повинні мати всі українці в віці від 11 років, які хочуть полетіти у Францію.

Також, кабінет міністрів Латвії і Рада з врегулювання криз вирішили оголосити в країні надзвичайний стан з-за зростання захворюваності коронавірусом. Надзвичайний стан буде оголошено 9 листопада і триватиме до 6 грудня.

Крім цього, Словаччина проведе другий раунд загальнонаціонального масового тестування на коронавірус. Він відбудеться в ці вихідні.