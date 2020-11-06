ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Латвії оголосять надзвичайний стан через COVID-19

Рига, П'ятниця 06 листопада 2020 19:09
У Латвії оголосять надзвичайний стан через COVID-19
Фото: карантин у Латвії (facebook.com letanews)
Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів Латвії та Рада з врегулювання криз вирішили оголосити в країні надзвичайний стан через зростання захворюваності на коронавірус. Надзвичайний стан буде оголошено 9 листопада та діятиме до 6 грудня.

Про це повідомляє латвійське агентство LETA.

Під час надзвичайного стану в Латвії буде заборонено проведення публічних закладів, крім мітингів і пікетів на відкритому повітрі. Будуть заборонені усі спортивні заходи, за винятком заходів міжнародних олімпійських федерацій, але без глядачів. Заборона не стосуватиметься команд, які грають у вищих лігах.

Для приватних заходів буде введене обмеження: не більше 10 людей з двох домогосподарств можуть збиратися разом. Однак це обмеження не поширюється на похорони.

Заклади культури, виставкові зали, спортивні та релігійні заклади будуть працювати тільки з 6-ї ранку до 20:00, але це не стосується спортивних центрів - вони можуть працювати до 22:00.

За порушення карантинних обмежень громадян будуть карати штрафом від 10 до 2 тисяч євро, а заклади - від 140 до 5 тисяч євро.

Нагадаємо, нещодавно уряд Латвії дозволив штрафувати людей, які не носять маски у громадських місцях. Розмір штрафу коливатиметься від 10 до 50 євро.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Латвиякарантиннадзвичайний стан

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся