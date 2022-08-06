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У Франції понад 100 муніципалітетів залишились без питної води: що сталося

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Субота 06 серпня 2022 07:45
У Франції понад 100 муніципалітетів залишились без питної води: що сталося Фото: У Франції понад 100 муніципалітетів залишились без питної води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Франції понад 100 муніципалітетів не мають в трубах питної води. Причиною такої ситуації стала посуха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву французького міністра екології Крістофа Бешю в ефірі телеканалу BFMTV.

Озвучивши цифру, посадовець назвав відповідні події "історичними".

"У цих муніципалітетах питну воду доправляють вантажівками. Оскільки в трубах нічого не залишилося", - зазначив Бешю.

До слова, прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн активувала міжвідомчий кризовий підрозділ, щоб забезпечити ефективне та скоординоване реагування на посуху в багатьох регіонах країни.

Нагадаємо, у Франції через посушливу і спекотну погоду спалахнули лісові пожежі. В одному з регіонів, а саме Ландірас, вже вигоріли 600 гектарів насаджень.

У французькому регіоні Жиронда загорілося понад 10 тисяч гектарів лісу, приріст охоплених полум'ям площ за добу склав близько 3 тисяч гектар. Для гасіння лісових пожеж залучили 1200 пожежників.

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