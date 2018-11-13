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У Франкфурті-на-Майні стався витік парів соляної кислоти

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 11:22
У Франкфурті-на-Майні стався витік парів соляної кислоти
Фото: пожежні машини в промисловому районі Франкфурта (picture-alliance/dpa)

Місцевих жителів закликають не відчиняти вікна будинків

У Франкфурті-на-Майні (Німеччина) зафіксували витік парів соляної кислоти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення сайту міської пожежної служби.

Як повідомляється, витік стався на місцевому підприємстві Weylchem Griesheim GmbH з контейнера, в якому зберігалася соляна кислота. Уражену зону оточила поліція, рух транспорту припинено.

Жителям прилеглих районів рекомендують зачинити вікна. Дехто залишив уражений район. 

За даними рятувальників, на даний момент загрози життю і здоров'ю місцевого населення немає, останні проби повітря дали негативний результат.

За попередніми даними, витік парів стався в результаті аварії вантажівки, яка перевозила контейнери з соляною кислотою.

У Франкфурті-на-Майні стався витік парів соляної кислоти

Фото: уражений район міста (feuerwehr-frankfurt.de)

Нагадаємо, в жовтні в результаті витоку отруйних речовин на німецькій фірмі постраждали 13 осіб. Інцидент стався в компанії, яка займається промисловим обладнанням, в тому числі обробкою алюмінію. Вона знаходиться в містечку Штернефельс, неподалік від Карлсруе.

Також нагадаємо, у провінції Лімбург (Бельгія) стався вибух на хімічному заводі Vynova. Це призвело до витоку неназваного хімікату, після цього над заводом піднялася хмара газу, яку вітром віднесло у напрямку вокзалу міста Хульст. Жителів просили не виходити з дому. 

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