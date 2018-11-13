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Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров соляной кислоты

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 11:22
Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров соляной кислоты
Фото: пожарные машины в промышленном районе Франкфурта (picture-alliance / dpa)

Местных жителей призывают не открывать окна домов

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) в промзоне Грисхайм зафиксировали утечку паров соляной кислоты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение сайта местной пожарной службы.

Как сообщается, утечка произошла на местном предприятии Weylchem ​​Griesheim GmbH из контейнера, в котором хранилась соляная кислота. Пораженную зону окружила полиция, движение транспорта приостановлено. 

Жителям близлежащих районов рекомендуют закрыть окна. Некоторые оставили пораженный район.

По данным спасателей, на данный момент угрозы жизни и здоровью местного населения нет, последние пробы воздуха дали отрицательный результат.

По предварительным данным, утечка паров произошла в результате аварии грузовика, который перевозил контейнеры с соляной кислотой.

Во Франкфурте-на-Майне произошла утечка паров соляной кислоты

Фото: пораженный район города (feuerwehr-frankfurt.de)

Напомним, в октябре в результате утечки ядовитых веществ на немецкой фирме пострадали 13 человек. Инцидент произошел в компании, которая занимается промышленным оборудованием, в том числе обработкой алюминия. Она находится в городке Штернефельс, неподалеку от Карлсруэ.

Также напомним, в провинции Лимбург (Бельгия) произошел взрыв на химическом заводе Vynova. Это привело к утечке неназванного химиката, после этого над заводом поднялось облако газа, которое ветром отнесло в сторону вокзала города Хульст. Жителей просили не выходить из дома.

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