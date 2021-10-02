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Фракція СН вирішила у понеділок почати процедуру відставки Разумкова

Автор: Сергій Пишкін

Члени фракції "Слуга народу" назбирали достатню кількість підписів для відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова. Процедура відкликання запланована на понеділок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речниці "Слуги народу" Юлії Палійчук.

Під час засідання фракції "Слуга народу", депутати порушили питання відставки голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

"Шляхом голосування депутатами фракції прийнято рішення у понеділок розпочати процедуру відкликання голови Верховної ради України із займаної посади", - повідомляє речниця "Слуги народу".

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло, що, на думку президента України, питання відставки Разумкова є внутрішньофракційним.

Зокрема, РБК-Україна писало про те, що народні депутати "Слуги народу" почали збирати підписи щодо відставки голови Верховної ради.

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