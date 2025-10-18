RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Фракция "Слуги народа" встретится с премьером и чиновниками для координации политики

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Фракция "Слуга Народа" проведет Координационное совещание с представителями правительства в понедельник, 20 октября.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук.

По ее словам, на встрече будут обсуждать приоритетные направления государственной политики. Также к встрече присоединится руководство Верховной Рады.

Палийчук отметила, что к участию приглашены руководство ВР, нардепы и члены правительства.

В заседании Координационного совещания, по ее словам, примут участие:

  • премьер-министр Украины - Юлия Свириденко;
  • первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации - Михаил Федоров;
  • вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий - Алексей Кулеба;
  • министр обороны Украины - Денис Шмыгаль;
  • министр внутренних дел - Игорь Клименко;
  • министр здравоохранения - Виктор Ляшко;
  • министр образования и науки - Оксен Лисовой;
  • министр энергетики - Светлана Гринчук;
  • министр социальной политики, семьи и единства - Денис Улютин;
  • министр по делам ветеранов - Наталья Калмыкова.

 

 

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский и фракция "Слуги народа" должны были провести новую встречу, она должна была стать второй за последние четыре недели.

Однако впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией "Слуга Народа" была перенесена.

Предыдущая встреча Зеленского с депутатами состоялась 16 сентября. Ее планировали еще летом после скандала вокруг НАБУ и САП, когда внутри монобольшинства обострились противоречия.

Хотя возникали опасения, что кризис может привести к расколу фракции, парламент сохранил свою работоспособность. Организация встречи затянулась, однако она все же состоялась в середине сентября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Слуга народа