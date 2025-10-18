Фракция "Слуги народа" встретится с премьером и чиновниками для координации политики

Фракция "Слуга Народа" проведет Координационное совещание с представителями правительства в понедельник, 20 октября.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь фракции в Верховной Раде Юлия Палийчук.
По ее словам, на встрече будут обсуждать приоритетные направления государственной политики. Также к встрече присоединится руководство Верховной Рады.
Палийчук отметила, что к участию приглашены руководство ВР, нардепы и члены правительства.
В заседании Координационного совещания, по ее словам, примут участие:
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский и фракция "Слуги народа" должны были провести новую встречу, она должна была стать второй за последние четыре недели.
Однако впоследствии стало известно, что встреча Зеленского с фракцией "Слуга Народа" была перенесена.
Предыдущая встреча Зеленского с депутатами состоялась 16 сентября. Ее планировали еще летом после скандала вокруг НАБУ и САП, когда внутри монобольшинства обострились противоречия.
Хотя возникали опасения, что кризис может привести к расколу фракции, парламент сохранил свою работоспособность. Организация встречи затянулась, однако она все же состоялась в середине сентября.