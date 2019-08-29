Фракція "Слуга народу" проголосувала за кандидатуру Гончарука на пост прем'єра

На засіданні фракції "Слуга народу" проголосовано за кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра. Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Крім того, він заявив, що посаду віце спікера Верховної ради займе Олена Кондратюк.

"На засіданні фракції "Слуга народу" проголосовано за кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра", - заявив він.

Додамо, що прем'єр-міністр призначається Радою за поданням президента. При цьому кандидатуру для призначення на посаду глави уряду вносить президент за пропозицією коаліції депутатських фракцій у ВР або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Ради.

РБК-Україна писало, що голова Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ОП Олексія Гончарука.

Натомість, Богдан підкреслював, що призначення кандидатури нового глави Кабміну не буде винятковим рішенням президента Володимира Зеленського.