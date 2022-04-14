Фракція "Слуга народу" поповнилася новим нардепом
Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Божков увійшов до фракції після того, як її покинув її член, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельної реформи Микола Сольський, призначений на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера партії "Слуга народу" Юлію Палійчук.
Божков балотувався до парламенту на виборах 2019 року за списком партії "СН" під №141, і вже склав присягу народного депутата.
"Олександр Божков - уродженець Маріуполя, в команді з перших днів. У мирний час працював у творчих індустріях", - йдеться в повідомленні.
Божков народився 30 липня 1988 року, закінчив факультет міжнародних відносин у Київському Міжнародному університеті. Був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95".
Також він обіймав посаду виконавчого продюсера Першого Автомобільного каналу. Був продюсером проектів на ТРК "Україна".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна Рада звільнила Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики та продовольства. І призначила на його місце Миколу Сольського.
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