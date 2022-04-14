Фракція "Слуга народу" поповнилася новим нардепом

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Божков увійшов до фракції після того, як її покинув її член, голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельної реформи Микола Сольський, призначений на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера партії "Слуга народу" Юлію Палійчук .

Божков балотувався до парламенту на виборах 2019 року за списком партії "СН" під №141, і вже склав присягу народного депутата.

"Олександр Божков - уродженець Маріуполя, в команді з перших днів. У мирний час працював у творчих індустріях", - йдеться в повідомленні.

Божков народився 30 липня 1988 року, закінчив факультет міжнародних відносин у Київському Міжнародному університеті. Був виконавчим продюсером ТОВ "Квартал 95".

Також він обіймав посаду виконавчого продюсера Першого Автомобільного каналу. Був продюсером проектів на ТРК "Україна".