Фракція "Голос" заявила про перехід в опозицію

Політична партія "Голос" заявила, що переходить в опозицію до чинної влади. Таку заяву опублікували 17 липня.

Про це повідомляє прес-служба партії.

У заяві говориться, що партія монобільшості голосує в турборежимі в тому числі і за "погані" закони, а президент Володимир Зеленський не називає Росію агресором.

Нагадаємо, у Зеленського поки не бачать причин для дострокового припинення повноважень парламенту, вважаючи його "явно працездатним.

Відзначимо, Володимир Зеленський назвав умову для розпуску парламенту 9-го скликання.

При цьому лідер президентської фракції Давид Арахамія сказав, що розцінює ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради в 40%, раніше він прогнозував 75%-ймовірність такого розпуску.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що ймовірність дострокового розпуску Верховної ради становить 15%.