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Фракції ВР проведуть консультації через прийняття закону про імпічмент у цілому

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Опозиційні фракції закидають "Слузі народу" порушення регламенту при прийняття закону про імпічмент

Фракції Верховної ради проведуть консультації через порушення регламенту фракцією "Слуга народу" при прийнятті закону про імпічмент. Про це у кулуарах заявив голова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

З його слів, рішення кількох фракцій буде озвучено через 30 хвилин.

"Зараз оголошено перерву. Проводяться консультації між усіма політичними силами, окрім монобільшості, адже вони вважають, що їздити на червоне світло - це добре. Сьогодні вже за 30 хвилин ви побачите рішення від декількох фракцій", - заявив Герасимов.

За його словами, фракція "Слуга народу" дозволила порушення законодавства при прийнятті закону про імпічмент.

"Є чітка скорочена процедура прийняття до другого читання законопроекту. І вже через тиждень він може бути прийнятий у цілому без жодних порушень", - додав нардеп.

Нагадаємо, Рада в ході першого читанні підтримала за основу та в цілому законопроект №1012 "Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)".

Підкреслимо, спочатку парламентарії прийняли документ за основу 337-ма голосами. Потім глава парламенту Дмитро Разумков озвучив пропозицію голосувати закон у цілому. Профільний комітет також виступив на підтримку прийняття документа в цілому. При цьому опозиційні парламентарії заявили про грубе порушення регламенту ВР і вимагали не ставити документ на голосування.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував схвалити законопроект президента Володимира Зеленського про імпічмент.

Додамо також, закон був визначений президентом як невідкладний.

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