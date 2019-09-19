У фракції "Слуга народу" прокоментували закон про столицю

Закон про столицю передбачатиме розширення місцевого самоврядування. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, створення місцевих районних рад не є обмеженням місцевого самоврядування.

"Немає там обмеження місцевого самоврядування. Ви знаєте, що там є створення взагалі місцевих районних рад. Так от районні ради - це не є обмеження, а це розширення місцевого самоврядування. Адже в районі люди набагато краще знають, ніж в центрі. Децентралізація будується на принципі, що від центру влада поступово переходить до районів. І там на місцях люди краще знають - парк побудувати чи завод відкрити", - заявив Арахамія.

Він також наголосив, що в законі про столицю прописано розмежування трьох органів влади.

"Вперше в історії України йже нормальне розмежування трьох органів влади: районних ради, КМДА і мера. Я вважаю, що це мали розмотати ще років 5 тому", - додав він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в порядку денному Верховної ради сьогодні говорилося про те, що законопроект про столицю хочуть включити до порядку. У разі прийняття закону про столицю, вибори мера Києва можуть відбутися 8 грудня цього року. Однак законопроект ще не пройшов комітети і його сьогодні, 19 вересня, не буде розглядати закон про столицю.

Крім того, чинний міський голова столиці Віталій Кличко має намір брати участь у наступних місцевих виборах. Крім цього, голова Офісу президента Андрій Богдан не виключає можливості участі в цих виборах.