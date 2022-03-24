З фракції ОПЗЖ вийшли ще п'ять депутатів: названі імена

П'ять народних депутатів вийшли зі складу фракції "Опозиційна платформа - За життя". Також один із нардепів вийшов з партії "Батьківщина".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка в Telegram.
"П'ять депутатів від ОПЗЖ подали заяви на вихід зі складу фракції", - написав Гончаренко.
За його словами, мова йде про таких нардепів:
1. Валерій Гнатенко,
2. Ігор Кісільов,
3. Олександр Лукашев,
4. Володимир Мороз,
5. Наталія Приходько.
"Також Антон Яценко вийшов з фракції "Батьківщина", - додав Гончаренко.
Нагадаємо, нещодавно стало відомом, що місто Херсон та Вінницька обласна рада позбулися "ОПЗЖ". Фракція прийняла рішення про саморозпуск.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про призупинення діяльності проросійських партій. Згідно з цим рішенням, їх діяльність припиняється на період воєнного стану.
Також стало відомо, що Мін'юст подасть позови про заборону діяльності "Опозиційний платформи - За життя" та інших політичних партій.
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