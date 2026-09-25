Fozzy Group вынуждена провести масштабное сокращение работников

Сокращение в Fozzy Group

25 сентября на внутренних встречах компания объявила об организационных изменениях, которые произойдут с 1 ноября.

Fozzy Group сокращает часть коллег из офисных команд:

холдинга,

сети "Сильпо",

логистики.

"Еще раньше подобные изменения произошли в MAUDAU и IT-командах TemaBit Fozzy Group и E-commerce&Ecosystem", - уточнили в компании.

В Fozzy Group отметили, что это вынужденное решение, связанное с последствиями войны.

Ущерб Fozzy Group от обстрелов

Только с 1 августа по 25 сентября оккупанты уничтожили и повредили более 20 объектов холдинга:

распределительные центры,

супермаркеты,

производственные мощности.

Fozzy Group потеряла часть инфраструктуры и товарных запасов, а поддерживать бесперебойную работу стало гораздо сложнее и дороже.

"В этих условиях нам приходится пересматривать, на чем сосредотачиваться силы и ресурсы. Часть проектов и задач мы ставим на паузу, от части отказываемся, для других ищем новые решения", - говорят в холдинге.

Fozzy Group продолжает работу

Однако у Fozzy Group заверили, что группа компаний продолжает работать.

"Мы открываем новые магазины, восстанавливаем поврежденные объекты и перестраиваем логистику. Для этой работы нам нужны люди, поэтому мы продолжаем нанимать в супермаркеты, склады и производства по всей Украине", - говорится в сообщении.