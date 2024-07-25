FOX News предлагает быть модератором в дебатах между Трампом и Харрис

Отмечается, что телеканал направил официальные письма в штабы политиков.

"Учитывая изменения в гонках, мы хотели бы запросить возможность провести президентские дебаты между вице-президентом Харрис и бывшим президентом Трампом", - говорится в письме Fox News,

Представители телеканала также отметили, что открыты для обсуждения конкретной даты, формата и места с публикой или без публики в зале.

Следует заметить, что накануне Трамп призвал провести вторые дебаты на канале Fox News, который считается более дружественным к нему.