FOX News предлагает быть модератором в дебатах между Трампом и Харрис

Телеканал Fox News предложил стать модератором в предстоящих дебатах кандидата в президенты США Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис 17 сентября в Пенсильвании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Отмечается, что телеканал направил официальные письма в штабы политиков.
"Учитывая изменения в гонках, мы хотели бы запросить возможность провести президентские дебаты между вице-президентом Харрис и бывшим президентом Трампом", - говорится в письме Fox News,
Представители телеканала также отметили, что открыты для обсуждения конкретной даты, формата и места с публикой или без публики в зале.
Следует заметить, что накануне Трамп призвал провести вторые дебаты на канале Fox News, который считается более дружественным к нему.
Напомним, 21 июля действующий президент США Джо Байден снял свою кандидатуру по выборам, намеченным на 5 ноября 2024 года. Это решение приняли из-за проблем со здоровьем и поражения Трампу в первом туре дебатов.
Вместо Байдена новой потенциальной кандидаткой от демократов стала вице-президент Камала Харрис, которая уже собрала достаточно голосов внутри партии для выдвижения на пост президента.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп намерен провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Он подчеркнул, что готов встретиться с ней не раз.
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