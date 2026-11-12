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Фото прилетов и вербовка за деньги: в ЦПД объяснили, что нельзя публиковать в сети

10:52 12.11.2026 Чт
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Даже фото с места российского удара или сообщения в чате дома могут помочь врагу подготовить новую атаку. Украинцев призывают не распространять чувствительные данные и быть осторожными с предложениями денег за фото и другую информацию.

Центр совместно с Аппаратом СНБО запустил информационную кампанию, чтобы вспомнить правила информационной безопасности после российских атак. В частности, объясняют, какие сведения не стоит снимать, публиковать и пересылать.

Какие фото и видео нельзя публиковать

Украинцев призывают не снимать и распространять кадры с мест попаданий и разрушений, повреждений объектов критической инфраструктуры, пожаров и работы экстренных служб.

Также нельзя публиковать информацию о работе противовоздушной обороны и ее результатах. Даже если человек не снимал видео самостоятельно, его не следует пересылать в мессенджерах, публиковать адреса и координаты или уточнять масштабы повреждений.

Почему опасно писать о последствиях атак в чатах

Источником информации для россиян могут стать и чаты домов. В них не стоит сообщать незнакомцам, куда было попадание, что именно повреждено и как работает критическая инфраструктура в районе.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что даже информацию из закрытого чата можно переслать, сохранить и обнародовать.

Какую информацию о военных нужно беречь

Отдельно украинцев призывают не фотографировать и не публиковать:

  • перемещение военной техники и личного состава;
  • расположение блокпостов, укреплений и других оборонных объектов;
  • координаты, ориентиры и детали, по которым можно определить расположение военных объектов.

Также не стоит расспрашивать военных о точном месте пребывания, маршрутах, ротациях и будущих перемещениях. Не следует разглашать информацию о месте службы, подразделении или деятельности военнослужащих, в том числе родных и знакомых.

Что делать, если предлагают деньги за фото или информацию

В Центре противодействия дезинформации предупреждают о риске вербовки для сбора разведывательных данных. Насторожить должны предложения вознаграждения за фотографирование определенного объекта, передачу координат, сообщение о военных или технику или рассказ о последствиях атаки.

Если незнакомец предлагает деньги за такие сведения, рекомендуют:

  • прекратить общение;
  • сохранить переписку, данные профиля, номер телефона и другие доказательства;
  • не выполнять задачи и не передавать информацию;
  • сообщить СБУ через официальный чатбот "Спали ФСБшника" - @spaly_fsb_bot.

В ведомстве отмечают, что каждое фото и сообщения могут иметь последствия, а информационная безопасность начинается с ответственного поведения каждого.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что во время военного положения за распространение информации о расположении и перемещении украинских военных, техники и объектов обороны предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от обстоятельств нарушение наказание может составлять от трех до 12 лет лишения свободы.

Также СБУ призвала украинцев не снимать и не распространять кадры российских атак, поскольку они могут использоваться для подготовки и корректировки новых ударов. Отдельно Министерство энергетики предупреждало об опасности публикации фото и видео с мест попадания по энергетическим объектам.

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