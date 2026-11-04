Что нельзя публиковать в соцсетях во время войны: разъяснение Минобороны

Во время военного положения украинцам запрещено распространять информацию о расположении и перемещении военных, техники и объектов обороны. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность - до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Министерства обороны Украины.

Какую информацию нельзя публиковать

Основные ограничения определены статьей 114-2 Уголовного кодекса Украины и приказом Главнокомандующего ВСУ №73 от 3 марта 2022 года. Они касаются информации, которая может помочь врагу установить место нахождения украинских военных или узнать действия Сил обороны.

В частности, запрещено распространять:

адреса, координаты и геолокации воинских частей и подразделений;

маршруты и направления движения военных, время их выезда или прибытия;

фото и видео воинских частей, штабов, казарм, блокпостов и укреплений;

информацию о количестве, типах и местах нахождения военной техники и вооружения;

кадры попаданий по военным объектам, повреждения техники и результатов работы ПВО.

Опасность могут представлять даже косвенные детали на фото или видео - дорожные знаки, названия улиц, характерные здания, панорамы местности и геометки. В сочетании они могут помочь установить точное месторасположение военных.

Можно ли публиковать такие данные в соцсетях и мессенджерах

Ограничения касаются не только медиа. Распространение чувствительной информации запрещено через Facebook, Instagram, TikTok, Telegram и другие соцсети, приватные и групповые чаты, форумы, видеоплатформы и даже устные сообщения посторонним людям.

Особенно опасны публикации в режиме реального времени. Они могут помочь российским войскам быстро определить цель и скорректировать огонь.

Также нельзя считать безопасным повторное распространение информации только потому, что она появилась в интернете. Неофициальные сообщения с чувствительными данными не становятся законными для копирования, пересылки или репоста.

Ориентироваться следует на официальные сообщения Генерального штаба ВСУ, Министерства обороны, СБУ и других уполномоченных государственных органов.

Какое наказание грозит за разглашение

Статья 114-2 Уголовного кодекса предусматривает разные сроки заключения в зависимости от характера нарушения:

от 3 до 5 лет - за распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах в Украину или по территории страны;

- за распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боеприпасах в Украину или по территории страны; от 5 до 8 лет - за распространение данных о перемещении, движении или расположении ВСУ и других военных формирований, если их можно идентифицировать на местности;

- за распространение данных о перемещении, движении или расположении ВСУ и других военных формирований, если их можно идентифицировать на местности; от 8 до 12 лет - если такие действия совершены группой лиц по предварительному сговору, по корыстным мотивам, с целью передать информацию государству-агрессору или его представителям, а также если они повлекли тяжкие последствия.

Если речь идет о разглашении сведений, составляющих государственную тайну, могут применяться другие статьи Уголовного кодекса - в частности 328 и 422.

Какая ответственность за распространение информации о военных объектах? (инфографика: Минобороны)

В Минобороны подчеркивают, что ответственность по статье 114-2 может наступать за факт несанкционированного распространения информации, если ее ранее не обнародовали уполномоченные государственные органы. Доказательство того, что эти данные фактически попали к врагу, для этого не требуется.